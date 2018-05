Näin pienen poikansa julmasta kohtelusta syytetyt purjehtijavanhemmat kertoivat poliisille: "Se on pojan omaksi parhaaksi"

Äiti: Pojan omaksi parhaaksi

– On tullut esille seikka, että (pojalla) on ollut kädet sidottuina ikään kuin tumpuiksi teipillä, sekä selän taakse. Miten kommentoit? kuulustelija kysyi aluksi.

– Se on kyllä totta. Se on kyllä (pojan) omaksi parhaaksi, koska hän raapii itseään. Olen yrittänyt rasvata häntä ja hoitaa, en näe siinä mitään väärää.

"Tuntuu, ettei mikään auta"

Isä: Takakajuutassa useita tunteja

Poika söi "muunneltua ruokaa"

– Jos (poika) syö lattialla, hän saa muunneltua ruokaa kuin me muut. Esimerkiksi jos me syömme puuroa hillolla, (poika) saa pelkän puuron. Tai jos me syömme lämpimiä voileipiä, saa (poika) vain tavallisia voileipiä.

Isä: Suihkuun 20-asteiseen veteen

– (Poikaa) on käytetty suihkussa, kun hän on kovasti raapinut itseään. Vesi on voinut olla tuollaista noin 20-asteista. Mielestäni 20-asteinen vesi on viileää.