Nainen yritettiin raiskata Viron-laivalla – tekijä esti yökerhon vessassa avun huutamisen, sivullinen koputtaja pelasti

Mies tapasi naisen vessassa

Mies pakeni tilanteen keskeydyttyä

Naiselle jäi pelkoja



– Ottaen huomioon, että vastaaja on yrittänyt suudella asianomistajaa sekä avannut tämän housut ja kosketellut tämän vatsan aluetta, käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että vastaajan aikomuksena on ollut päästä sukupuoliyhteyteen asianomistajan kanssa. Lisäksi vastaaja on lukinnut asianomistajan wc-tilaan, työntänyt päin seinää, pitänyt kiinni ja estänyt avun huutamisen, tuomiossa todettiin.