Nainen yritti tappaa veljensä naisystävän lesbohuhujen vuoksi – puukotti useita kertoja moralla huoltoaseman pihalla

Pippurisumutetta ja puukoniskuja

Tabu teon motiivina



– Romanikulttuurissa noudatettavat käytänteet ja perheen kunnian puolustaminen voivat olla syy sille, miksi [nainen] yhdessä veljensä kanssa on ryhtynyt tekoon. Asia on koskettanut [veljeä], joka on [uhrin] miesystävä. Huhun selvittäminen ja sen leviämisen estäminen on ollut [miehen] ja myös [syytetyn] motiivi teolle, käräjäoikeus oli todennut.