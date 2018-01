Naisen Kouvolassa rääkkäämä koira oli osaksi susi, kohdeltu kaltoin aiemmin Venäjällä – Oikeus: ”Tällaisen koiran kouluttaminen on erittäin vaativa ja haasteellinen tehtävä”

– Käräjäoikeus on lieventävinä seikkoina ottanut huomioon, että [naisen] koira on alkuaan Venäjältä tuotu katukoira, jota on ilmeisesti kohdeltu Venäjällä huonosti. Lisäksi koirassa on osaksi suden perimää. Nämä seikat vaikuttavat siten, että tällaisen koiran kouluttaminen on erittäin vaativa ja haasteellinen tehtävä, Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomiossa mainitaan.