Nettikirppisten huijarit käyttävät kiirettä hyväkseen – verkossa liikkuu paljon myös varastettua tavaraa

Määrä on sinänsä pieni, kun sitä vertaa myytävien tavaroiden määrään. Tällä hetkellä Tori.fi -palvelussa on myynnissä 950 000 tuotetta tai palvelua.

– Yleisin tapa huijata on kaupata jotain, mitä ei oikeasti ole olemassakaan tai myyjällä ei ainakaan ole aikomusta sitä kaupan kohdetta ostajalle antaa, Meronen sanoo.

– Tyypillisesti huijari pyrkii toimimaan tilanteessa, missä ostajilla on kiire. Esimerkkejä on monia: Hiihtoloma on juuri alkamassa, konserttipäivä lähestyy, opinnot alkavat uudella paikkakunnalla tai Suomen lyhyt veneilykausi kannattaa hyödyntää. Epämääräisillä keinoilla pyritään sitten saamaan ostaja lähettämään rahaa myyjälle, Meronen sanoo.