Nuori mies tunkeutui asuntoon Helsingissä – uhkaili väkivallalla ja anasti omaisuutta

Poliisi pyytää vihjeitä

Poliisi pyytää vihjeitä tunkeutujan henkilöllisyydestä. Tekijä on 20–30 vuotias tummaihoinen mies. Mies puhuu suomea ja hänen puheessaan on kuultavissa niin sanottu ärrävika. Pituudeltaan mies on 175–180 senttimetriä pitkä. Ruuminrakenteeltaan hän on hoikka. Miehellä on kiharat hiukset.