Nuorten juhlinta vappuaattona päättyi puukotukseen Järvenpäässä – poliisi saanut tekijän kiinni

Nuorta miestä puukotettiin vatsaan vappuaattoiltana Järvenpään Rantapuistossa. Poliisi tiedotti tuolloin, että epäilty tekijä on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ollut tavoitettu.

Tapahtumien kulku epäselvä

Ennen puukotusta nuorten välillä on ollut jonkinlainen riitatilanne, mutta tapahtumien tarkempi kulku on vielä selvittelyssä. Puukotuksen aikaan Rantapuistossa oli paljon nuorisoa juhlimassa vappua, joten tapauksella on useita silminnäkijöitä.