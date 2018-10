Ohjeita liivien käytöstä, naisista ja erotettujen kohtelusta – Bandidos MC:n säännöt avaavat moottoripyöräjengin jäsenten elämää

Osa rikoshyödystä jää yhteiseen käyttöön

Poliisin näkemys on, että Bandidos MC:n jäsenten tekemien rikosten rahallisesta hyödystä osa jää ryhmän yhteiseen käyttöön. Tämä on tärkein motivaatio kuulua ryhmään, minkä lisäksi jäsenten keskinäinen lojaalisuus ja ryhmän tuoma tuki on tärkeä peruste. Keskinäinen luottamus ja järjestön maine myös helpottavat rahan tekemistä.