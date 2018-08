Oikeus vangitsi myös naisen Keuruun henkirikoksesta epäiltynä

Keskiviikkona käräjäoikeus vangitsi samassa jutussa 42-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta, mikä tarkoittaa, että poliisilla on rikosepäilystä hänen osaltaan vahvempaa näyttöä.

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta ja toinen on todistajan asemassa.