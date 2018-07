Oletko nähnyt kuvien miehiä? He ovat Euroopan etsityimpiä rikollisia – täällä päin Suomea kahden ihmisen hengen riistänyt Jani, 36, saattaa piileskellä

Suomalaista vuonna 1985 syntynyttä Mike Soldieria odottaa lähes neljän vuoden vankeus, mikäli hän jää poliisin haaviin. Europolin etsintäkuulutuksen mukaan miehellä on kontollaan muun muassa huumausaineiden laiton kauppa, huumausainerikos, liikenteen vaarantaminen, rattijuopumus ja ampuma-aserikos.

Etsityimpien rikollisten listalla on myös mahdollisesti Suomessa piileskelevä ja suomea puhuva ruotsalaismies Jani Juhani Kellokumpu. KRP:ltä kerrotaan MTV Uutisille, että poliisille on tullut vihjeitä, joiden perusteella Kellokummun voidaan uskoa piileskelevän Suomessa. Mies on syntynyt vuonna 1981.