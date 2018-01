Oliko HS:n saamien asiakirjojen vuotaja presidentin kansliasta? Niinistö ihmettelee väitettä: "Käsittämätöntä"

– On käsittämätöntä, että hän menee jotain tahoa ylipäätään nimeämään ja kertoo, että hänellä on jotain aihetodisteita, Niinistö sanoo haastattelussa.

Kanslia kommentoi tiedotteella

– Salaisia asiakirjoja on laittomasti luovutettu Helsingin Sanomien haltuun. Siltä osin on rikostutkinta käynnistetty. Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita, sanoi presidentin kanslia ensin tiedotteessaan.