Oppilaiden potilastietoja vohkittiin hammashoitolasta Vantaalla – "Potilaiden tietojen pitäisi olla suojatumpia kuin Puolustusvoimien"

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila kertoo STT:lle, että henkilötiedot päätyivät vääriin käsiin liikkuvan hoitoyksikön varustelaukusta. Laukku on ollut lukitsemattomassa tilassa ja ilman valvontaa, jolloin huoneeseen on menty sisään ja laukku varastettu.

– Laukussa oli kannettava tietokone ja puhelin sekä luokkalistoja paperisina versioina. Siellä on ollut myös joidenkin oppilaiden esitietokaavakkeita, joissa on ihan terveystietoakin.

Vantaan kouluissa on toiminut hammashoidon liikkuva yksikkö nyt kolmen vuoden ajan, Iso-Lotila kertoo. Hoitajilla on selkeä ohjeistus, että mitään materiaalia ei saa jättää valvomatta, ja jos jotain potilasdataa saadaan, niiden on aina oltava lukitussa tilassa. Iso-Lotilan mukaan varkautta onkin edeltänyt vakava virhe.