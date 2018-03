MTV seuraa Oulun uhkatilannetta: Poliisi eristänyt koulurakennuksen – alueella liikkumista vältettävä, opiskelijat luokissa

Paikalla olevan toimittajan mukaan kyseessä on uhkatilanne, ja henkilökuntaa ja opiskelijoita on pyydetty suojautumaan.

Koko talo on eristetty ja toimittajan mukaan paikalla on paljon poliiseja. Rakennukseen on toimittajan mukaan mennyt sisään ryhmä raskaasti aseistettuja poliiseja, kertoo MTV:lle toimittaja Ari Kettunen.