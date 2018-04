Pahasti haavoittunut Hassan sai katsekontaktin Turun puukottajaan – "Hän oli hyvin keskittynyt, hänellä oli missio"

"Hänellä oli missio"

Nainen kuoli tapahtumapaikalle

– Ymmärsin, että nainen on kuollut, kun hänen kielensä työntyi ulos suusta. Sanoin naiselle, että elvytyksen voi lopettaa. Tunsin erittäin suurta surua. Yritin sulkea naisen silmät, mutta se ei onnistunut. Sanoin hänelle, että toivon, että hän on nyt paremmassa paikassa, Zubier kertoi selvästi liikuttuneena.

Pahoja hermokipuja

– Pystyn seisomaan, mutta en pysty kävelemään. Minulla on hermokipuja koko ajan. Psyykkisesti voin hyvin, minulla on vahva psyyke, eikä minulla ole ollut posttraumaattista stressiä. Asia on niin, että on joko luovutettava tai taisteltava eteenpäin. Elämäni sai tällaisen ison käänteen.