Perämoottorivarkaiden auto jäi jumiin rantahiekkaan ja poliisi pääsi latvialaisliigan jäljille – tekijät järjestäytyneestä rikollisryhmästä

Hovioikeuden mukaan järjestäytyneen rikollisryhmän olemassaolon puolesta puhuu "rikosten lukumäärä sekä se, että kyse on rajat ylittävästä rikollisuudesta, toiminta on ollut pitkäkestoista ja suunnitelmallista, ja sillä on tavoiteltu taloudellista hyötyä."