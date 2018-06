Perheenisä kertoo dramaattisista hetkistä MTV:lle: Pihaan ajoi mies ja alkoi räiskiä haulikolla – tulilinjalla 3- ja 4-vuotiaat lapset

Antti oli ehdokkaana vuoden 2018 hengenpelastusmitalin saajaksi. Mitalia ei kuitenkaan myönnetty, sillä hengenpelastuslautakunnan mukaan Antilla on ollut velvollisuus antaa hengenvaarassa oleville sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen on voitu häneltä vaatia (RL 21 luvun 15 §). Päätöksessä kuitenkin todetaan, että perheenisä on toiminut erittäin rohkeasti tarttuessaan haulikkoon ja onnistuessaan näin pelastamaan hengenvaaraan joutuneen vaimonsa ja lastensa hengen, vaarantaen samalla oman henkensä.