Pimeissä takseissa epäiltyjä seksuaalirikoksia – poliisin mukaan viitteitä suunnitelmallisuudesta

Poliisi muistuttaa, että tuntemattomien henkilöiden kyytiin esimerkiksi luvattomaan taksiin on riski, varsinkin keskellä yötä. Poliisi muistuttaakin, että oikeassa taksissa on asianmukaiset tunnukset, niissä on päällä oleva taksimittari. Vaaran merkki muun muassa on, että auto lähtee ajamaan selvästi väärään suuntaan.