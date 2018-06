Pohjois-Karjalassa liikkuu mökkisarjamurtajia? Sulattavat pakastimet ja viiltävät sohvat: ”Terveisenä puukko pystyssä taulussa”

Esimerkiksi Polvijärvellä on murtauduttu muutaman päivän sisällä ainakin kolmeen vapaa-ajan asuntoon. Niihin on menty rikkomalla ikkunat tai vääntämällä ovia. Varkaat ovat napanneet mukaansa vähäarvoisia työkaluja. Jälkien perusteella poliisi uskoo, että tekijöitä on ollut useita.