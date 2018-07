Poliisi epäilee kahden ulkomaalaisen murtautuneen yli 20 omakotitaloon ympäri Suomen – vierailivat maassa neljä kertaa

Etelä-Savon käräjäoikeus on vanginnut kaksi hieman alle 50-vuotiasta puolalaismiestä epäiltynä törkeistä varkauksista.

Poliisin esitutkinnassa on saatu selville, että miehet ovat vierailleet Suomessa tänä kesänä neljä kertaa muutaman päivän ajan.

Poliisin mukaan miehet ovat saapuneet Tallinnan kautta Helsinkiin, ja ajaneet yleensä samaa reittiä. Reitti on kulkenut Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan, josta matka on jatkunut Kouvolan ja Mikkelin kautta Kuopioon. Kuopiosta miehet ovat ajaneet Iisalmen kautta Kajaaniin ja sieltä Ouluun, mistä matka on jatkunut takaisin kohti Helsinkiä Seinäjoen, Tampereen ja Turun kautta.