Poliisi epäilee pankkikorttien kopiointia – tietoja käytetty Indonesiassa

Poliisilla on ollut tutkittavana yli neljänkymmentä maksuvälinepetosta kattava sarja. Poliisi epäilee, että kyseessä on niin sanottu pankkikorttien skimmaus, jossa korttien tiedot on saatu haltuun korttiautomaattiin kiinnitetyn kopiointilaitteen ja kameran avulla.