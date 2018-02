Poliisi iski huumeiden katukauppaa vastaan Helsingissä: Toistakymmentä välittäjää otettiin kiinni, valtaosa poistettiin maasta

Poliisi on tehnyt Helsingissä Puhoksen ostoskeskuksen alueella tehovalvontaa, jolla on kitketty alueelle pesiytynyttä huumeiden katukappaa. Tehovalvonta aloitettiin joulukuun puolivälissä ja operaation tiimoilta on tähän mennessä kirjattu jo 55 rikosilmoitusta.