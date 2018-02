Poliisi ja junassa häiriköinyt mies yhtä ymmällään: Mistä "hyvin, hyvin päihtynyt mies" sai käsiinsä metreittäin räjähtävää tulilankaa?

Poliisi löysi junasta poistetun häirikön hallusta neljä metriä räjähtävää tulilankaa viikonloppuna. Viranomaiset eivät ole saaneet selville, mistä lanka on peräisin tai miten se on miehen haltuun päätynyt. Yhtä hämillään on mies itse, kertoo poliisi.