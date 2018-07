Poliisi: Joensuun yökerhopuukotuksesta paenneilla miehillä väkivaltataustaa – näin veriset tapahtumat etenivät yökerhossa

Tilanne kesti Halttusen mukaan useita minuutteja ja paikalla tupakkakopissa oli noin kymmenkunta ravintolan asiakasta. Poliisi epäilee, että loukkaantuneita on lisää, mutta heitä ei ole vielä tavoitettu.

Pakenijat kotoisin Joensuun seudulta

Epäiltyjä, noin 20–30-vuotiaita miehiä, ei ole saatu vielä kiinni, mutta heidän henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Miehet ovat kotoisin Joensuun seudulta ja heillä molemmilla on Halttusen mukaan aiempaa rikostaustaa muun muassa väkivaltarikoksista.

Tekoväline on poliisin mukaan ollut ilmeisesti ollut puukko ja se on lähtenyt miesten mukana pois ravintolasta. Ravintola tyhjennettiin heti tapauksen jälkeen.

Restamax: Järjestyksenvalvoja uhrasi oman turvallisuutensa



Ilonaa pyörittävän Restamaxin toimitusjohtaja Aku Vikström ei muista yhtä vakavaa tapausta omalta uraltaan. Hänen mukaansa tärkeintä on nyt, että henkilökunta saa kriisiapua.

– Järjestyksenvalvoja on toiminut erittäin nopeasti ja uhrannut oman turvallisuutensa.

Epäiltyjen tuntomerkit



Poliisi etsii edelleen kahta epäiltyä, jotka ehtivät paeta paikalta juosten etelään päin. Paikalta paenneista miehistä toinen on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin. Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.