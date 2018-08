Poliisi julkisti määräyksen salaisesta tiedonhankinnasta – keskeisessä asemassa on STEKPOV-virkamies

– Pyrimme lisäämään poliisin toiminnan läpinäkyvyyttä. Salaisen tiedonhankinnan määräys on nyt julkinen, Kolehmainen kirjoitti.

Muutos ei koske määräystä tiedottajatoiminnasta, joka on edelleen salainen. Poliisihallitus on Kolehmaisen aikana julkistanut aiemmin epäiltyjen rekisteriä eli epriä koskevan määräyksen.

MTV Uutiset sai määräyksen tuoreeltaan. Kyse on 14-sivuisesta ohjetyyppisestä asiakirjasta, joka korostaa keskusrikospoliisin roolia. Suuri osa salaisesta tiedonhankinnasta on toteutettava yhdessä krp:n kanssa tai ainakin siitä on ilmoitettava sinne.