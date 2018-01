Poliisi: Leena Pekkarinen surmattiin kuristamalla – epäillyt veivät ruumiin ensin kesämökille, myöhemmin ruumis haudattiin

Tutkinnassa selvisi, että Pekkarinen surmattiin Riihimäellä sijaitsevassa yksityisasunnossa 10. marraskuuta. Poliisi epäilee noin 30-vuotiasta miestä taposta. Hän on myöntänyt esitutkinnassa aiheuttaneensa Pekkarisen kuoleman.

Poliisin mukaan mies ja Pekkarinen tunsivat toisensa entuudestaan. He eivät ole sukua toisilleen eikä heillä ole suhdetta keskenään.

Tekoa edelsi heidän välillään puhjennut riita. Myös alkoholilla on osuutta asiaan.

Ruumista pidettiin kesämökillä

Tämän vuoksi kaikkia neljää miestä epäillään hautarauhan rikkomisesta ja kahta heistä vielä rikoksentekijän suojelemisesta. Kolmatta miestä ei epäillä rikoksentekijän suojelemisesta, koska hän on taposta epäillyn lähisukulainen.

Haudattiin maahan metsäautotien varteen

Tällä hetkellä ainoastaan taposta epäilty on vangittu, kolme muuta miestä on vapautettu ja he odottavat oikeudenkäyntiä vapaalla.