Poliisi: Lieksalaismies hyväksikäytti tuttua naista miltei 10 vuoden ajan – teot alkoivat uhrin ollessa alaikäinen

Lisäksi miehen epäillään syyllistyneen raiskaukseen, sillä hän on poliisin mukaan käyttänyt hyväksi uhrin tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa ja ollut sukupuoliyhteydessä tämän kanssa.

Mies on ollut vangittuna rikoksista epäiltynä joulukuusta lähtien. Asian poliisitutkinta on nyt valmistunut, ja syytteet asiassa on nostettava viimeistään ensi kuun lopulla.