Poliisi on ryhtynyt auttamaan jengeistä eroon pyrkiviä – "Irtautumishalukkaita on kymmeniä"

– Poliisilla on nyt valmius ottaa asiakkaita vastaan eli auttaa niitä, jotka haluavat irtautua jengeistä tai väkivaltaisesta ideologiasta ja ryhmittymistä. Exit-toiminta on poliisin ennalta estävää toimintaa, KRP:n rikoskomisario Antti Hyyryläinen sanoo ohjelman haastattelussa.

Hyyryläinen on molempien Exit-toimintojen valtakunnallinen koordinaattori. Yhteistyössä ovat mukana 11 poliisilaitosta. Niillä on jokaisella oma Exit-yhdyshenkilönsä.

Tavoitteena on vähentää rikoksia tehneiden jengien jäsenten rikollisuutta ja samalla ennalta ehkäistä jengien mahdollisuutta toimia.

– Jengirikollisuus on kasvanut valtavasti 2000-luvulla. Poliisin perinteiset rikostorjuntamenetelmät eivät yksinään ole hillinneet tätä epäsuotuisaa kehitystä. Yhteiskunnan pitää myös pystyä auttamaan niitä ihmisiä, jotka haluavat jättää rikosintensiivisen elämänsä taakseen ja irrottautua sellaisesta toiminnasta.

"Exit-toiminta ei ole vasikointia"

Rikosseuraamuslaitoksella on ollut vangeille oma Exit-projektinsa jo parin vuoden ajan. Poliisi on omaa malliaan varten käynyt hakemassa oppia muun muassa Tanskasta, jossa Exit-toiminnasta on saatu yli kymmenen vuoden aikana hyviä kokemuksia.