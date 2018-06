Poliisi selvitti laajan huumevyyhdin: Amfetamiinikätkö löytyi rappukäytävästä Helsingin Itäkeskuksesta – kymmenen ihmistä vangittu

– Epäiltyjen jäljille päästiin poliisin omien tutkimusten perusteella. Rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on tutkittu noin pariakymmentä epäiltyä, joista kymmenen on edelleen vangittuina, rikoskomisario Kaarle Lehmus Helsingin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Suurin amfetamiinitakavarikko Itäkeskuksessa

Loppukäyttäjille myydyn amfetamiinin hinta on ollut noin 35 euroa per gramma. Yhdestä Subutex-tabletista on pyydetty ostetusta määrästä ja paikkakunnasta riippuen 20–50 euroa. Levitettyjen huumausaineiden rahallinen arvo on siis yhteensä 415 000–775 000 euroa.