Poliisi tavoittanut Seinäjoen murhapoltossa 3-vuotiasta poikaa auttaneen – apua selvittämiseen FBI:ltä

Poliisin etsimä mies oli tiettävästi auttanut perheen 3-vuotiaan pojan turvaan palon aikana. Poliisi sai miehen henkilöllisyyden selville hyvin nopeasti tiedotettuaan asiasta . Miestä on tarkoitus kuulla kaikkien mahdollisten silminnäkijähavaintojen saamiseksi.

– Kyse on lähinnä sen varmistamisesta, mitä havaintoja kyseinen henkilö on paikalla tehty. Koska kyse on näin vakavasta rikosepäilystä, halutaan kuulla kaikki mahdolliset henkilöt, jotta asia voidaan mahdollisimman kattavasti selvittää, rikoskomisario Vesa Ojanperä kertoo.