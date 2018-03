Poliisi varoittaa helsinkiläisliikkeissä varkauksia tehtailleesta kaksikosta – tuntomerkkeinä kulta- tai metallihampaat

– Liikkeisiin on tullut kaksi miestä, joko yhtä aikaa tai vuorotellen. He ovat pyörineet hetken liikkeessä tai tiedustelleet jotain. Osassa tapauksista miehet ovat yrittäneet hämätä työntekijää eri tavoin. Kun miehet ovat poistuneet, työntekijä on huomannut, että liikkeestä on kadonnut esimerkiksi arvokas matkapuhelin tai käteistä rahaa, kertoo rikoskomisario Pekka SeppäläHelsingin poliisilaitokselta.