Poliisi varoittaa lomakohteiden aggressiivisista myyntimiehistä: Ostajia voidellaan juomilla, papereissa piilossa yllättäviä ehtoja – "Ei voi selvittää"

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tietoonsa tapauksia, joissa turistikohteissa lomailevat henkilöt ovat joutuneet ”hyvin aggressiivisten” myyntiyritysten kohteeksi. Kaupan on ollut poikkeuksellisen edullisia lomajaksoja tai lomaosakkeita, ja potentiaalisia asiakkaita on voideltu muun muassa kuohuviinitarjoilulla.

Kauppoja on vaadittu tehtäväksi välittömästi, ja maksua kinuttu suoritettavaksi heti. Jos kauppa on solmittu, ostaja on saanut vastineeksi näyttävän sertifikaatin ja kauppakirjan ehtoineen.