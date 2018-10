Poliisikoirat Xando, Sakke ja Saku tapettiin työtehtävissä, Börje ja Pultti loukkaantuivat vakavasti – poliisikoirat kohtaavat silmitöntä väkivaltaa

Poliisikoiria noin 260

Suomessa on noin 260 poliisikoiraa. Tehtäviä koirat suorittavat vuosittain yhteensä noin 10 000, joista kiinniottoon liittyviä tehtäviä on 2 000–3 000. Jokaisessa tehtävässä on jonkinlainen loukkaantumisvaara.

Poliisikoiriin kohdistuvasta väkivallasta ei ole tarkkaa tilastointia, mutta se ei ole tavatonta. Koiraa saatetaan yrittää esimerkiksi lyödä, potkia tai jopa sohia puukolla.

Koska tilastointia ei ole, on tapaukset selvitetty aikalaisuutisoinnin ja viranomaisten omien muistikuvien perusteella.