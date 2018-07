Poliisille selvinnyt yllättävä yksityiskohta teini-ikäisen Piia Ristikankareen lähes 30 vuoden takaisesta katoamisillasta

Heinosen mukaan KRP on nyt kuullut useita ihmisiä, joilla on ollut tietoa esimerkiksi siitä, millaista elämä on ollut Piikkiössä Ristinkareen katoamisaikaan. Poliisin kuulemat ihmiset ovat kertoneet myös aiemmin hämärän peittoon jäänyttä tietoa Piian ja hänen lähipiirinsä elämästä.

– Aikaisemmin meillä on ollut käsitys, että Piia ei olisi ainakaan ollut kiusattu. Kun lapsuuden ystävien kanssa on keskusteltu, saimme käsityksen, että hän oli todellisuudella ollut jonkin verran kiusattu ja yksinäinen. Semmoiset oikein hyvät kaverit ovat olleet melkoisen vähissä.

Iso kahakka nuorisotalolla



Vielä kerran kotitalolle

Keskusrikospoliisin on tarkoitus syksyn aikana palata Piian kotitalolle, joka on tarkoitus syynätä huolellisesti vielä viimeisen kerran. Poliisi haluaa saavuttaa varmuuden muun muassa siihen, ettei tytön perheellä ole osuutta katoamiseen.

Yllättävä tunnustus on aina mahdollinen

– Tämä on yksi tapa ajatella asiaa. Sanotaan, että jos on käynyt vaikka niin, että on tapahtunut jonkin sortin vahinko, jossa Piia on menehtynyt ja tekijä on ajatellut, että kohta poliisi tulee kyselemään, mutta poliisi ei ole tullut.