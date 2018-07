Poliisilta lisätietoa uhkaavasta tilanteesta: Mies ajoi kohti väkijoukkoa – yksi jäi auton alle, väkijoukko väisti terassille

Poliisi sai 7.7.2018 noin klo 04:30 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen pahoinpitelytilanteesta Juuan keskustassa sijaitsevasta ravintolasta. Pian ilmoituksen jälkeen tuli tieto, että ravintolan edustalla on ajettu henkilöautolla yhden henkilön yli. All Over Press