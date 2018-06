Poliisi ampui miestä, joka vietiin leikkaukseen sairaalaan – poliisin aseenkäytöstä ei ole aloitettu esitutkintaa

Mies loukkaantui ampumisessa ja hänet vietiin sairaalaan leikattavaksi. Hän on tällä hetkellä sairaalahoidossa.

– Leikkaus on normaali toimenpide, kun henkilö on saanut ampumahaavan. Tiedämme mihin poliisi on miestä ampunut, mutta sitä ei vielä kommentoida, kohdehenkilön toiminnan osalta tutkintaa johtava rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.