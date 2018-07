Poliisitutkinta nytkähti eteenpäin pankkikortitvarkaudesta epäillyn kolmikon etsinnässä – auto löytyi Tukholmasta, henkilöt yhä kateissa

Auto löytyi Tukholmasta, mutta henkilöitä ei ole vielä löydetty. Poliisi pyysi eilen yleisön apua kahden miehen ja yhden naisen tunnistamiseksi. Poliisi on tiedotteensa mukaan saanut useita vihjeitä.

Kuvan henkilöiden epäillään liittyvän tapahtumaan, jossa pankkikortin tunnusluku on saatu urkittua Laihian Halpa-Hallissa 18.7.2018. Tämän jälkeen pankkikortti on saatu anastettua hämäystä hyväksikäyttäen ja pankkikortilla on tehty ostoksia huomattavan summan edestä Vaasassa ja Kokkolassa.