Professori: Helsingin poliisipäällikkö pitäisi hyllyttää oikeudenkäynnin ajaksi

Kun poliisipäällikkö on syytteessä virkarikoksesta, mitä vaihtoehtoja sisäministeriöllä on tässä tilanteessa, työoikeuden professori Seppo Koskinen?

– Pitäisi harkita virantoimituksesta pidättämistä hetimmiten. Kyseessä on poliisilaitos ja näyttää siltä, että siellä on päässyt tapahtumaan tosi paljon johdon tietämättä. Uuden henkilön ottaminen päällikön sijaiseksi ja uusin silmin katsominen olisi työnantajalle tärkeää. Aapio on ollut mukana siihen aikaan kun virheitä on tehty ja ei ole omien sanojensa mukaan huomannut ongelmia.