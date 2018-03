Sarjakuristaja Michael Penttilästä psykologin lausunto – "Tällainen perversion piirre vahvistuu usein voimakkaasti"

Penttilä ei itse halunnut keskustella Stenbergin kanssa, kun tämä teki selvitystä.



Psykologi puhui oikeudessa asfyksofiliasta, joka on perversion muoto, johon liittyy tukehtumisen tunne. Asfyksofiliaa voi toteuttaa esimerkiksi sitomalla muovia tai muovipussin henkilön pään ympärille tai kuristamalla tätä kurkusta.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Se on perversio tai erikoiskiinnostuksen kohde, joka liittyy hengityksen rajoittamiseen. Siihen liittyy valitettavasti suuri kuolleisuus. Pelkästään Yhdysvalloissa on satoja tai tuhansia kuolemantapauksia vuosittain, jotka liitetään tähän, mutta näitä on vaikea tutkia ja siksi ne sekoitetaan usein itsemurhiin, Stenberg sanoi.



Liittyy suurta kuolleisuutta



Psykologin mukaan asfyksofilia on hengenvaarallista ja ”se lähtee usein käsistä, koska sitä on vaikea kontrolloida”.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Stenbergin mukaan tällainen perversion piirre vahvistuu usein voimakkaasti. Henkilö voi myös ryhtyä valmistelemaan rikosta, etsimään tekoon sopivaa seuraa ja sopivaa tekopaikkaa.



– Se edellyttää sitä, että henkilö on hyvin juuttunut siihen teemaan ja vakaasti identifioitunut siihen harrastamiseen. Valmistelu tihenee, kun edetään kohti rikosta, Stenberg sanoi.



Psykologin mukaan ihminen ei voi kontrolloida perversiotaan, jos hän ei tunnista ongelmaa.



– Tämä ei ole sairaus, vaan se on nimenomaan piirre, joka on henkilön erittäin pysyvä ominaisuus, josta on erittäin vaikea päästä irti. Jos henkilöllä on tämän kaltaisia piirteitä, niin hänellä on ollut enemmän tai vähemmän koko elämänsä tämän tyyppisiä ominaisuuksia.



Stenbergin mukaan asfyksofilia liittyy usein trasvestismiin, sadomasokismiin ja sitomiseen.



– Nämä yleensä kulkee ryppäinä. Ne ovat ikään kuin ominaisuuksia, jotka ovat olleet hyvin nuoresta lähtien.



Riski uusimiseen on suuri



Penttilää syytetään nyt hovioikeudessa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan Penttilä valmisteli 17-vuotiaan tytön kuristamista ja hän yritti tunkeutua tytön asuntoon tämän ollessa yksin kotona viime keväänä. Käräjäoikeus hylkäsi aiemmin syytteen.



Psykologi ei osannut ottaa oikeudessa kantaa siihen, kuinka todennäköisesti Penttilä olisi käyttänyt väkivaltaa 17-vuotiasta tyttöä kohtaan.



– Siihen on tietenkin erittäin vaikea vastata, mutta perversiotyypin ja henkilön rikoshistorian tuntien riski on suuri. Jos kuka tahansa tämän kaltaisesta voimakkaasta perversiosta kärsivä henkilö ja siihen liittyvää rikoshistoriaa omaava henkilö laitetaan sopivaan tilanteeseen, niin riski on ilman muuta erittäin suuri.



– Uusimisriskiä voidaan yleisesti ottaen pitää korkeana, koska se on kaikissa voimakkaissa perversioissa korkea. Jos henkilö on aiemmin uusinut vastaavia tekoja, niin riski kasvaa koko ajan.