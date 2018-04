Puuhelmet suojasivat uhria: "En muista, missä vaiheessa olen kaikki haavani saanut" – Oikeus kuuli viittä Turun puukottajan uhria

Nainen kertoi oikeudessa, että mies tarttui hänen hiuksiinsa ja laittoi veitsen kaulalle. Hänen mukaansa mies sanoi Allah(u) akbar eli jumala on suurin.

– Olen niin shokissa varmaan ollut, että minulla on sellaisia hämäriä kohtia siinä. Että en esimerkiksi muista, missä vaiheessa olen kaikki haavani saanut, nainen kertoi oikeudessa.

Turvallisuuden tunne järkkyi



Poistettiin aiemmin salista



Bouanane on aiemminkin ollut poissa salista, tosin ei ennen omasta tahdostaan. Viime keskiviikkona syytetty poistettiin istunnon loppupuolella auditoriosta, kun hän hermostui puukottamalleen Hasan Alazawiille.

Puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa. Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.