Raiskaaja puri, potki ja oli hukuttavinaan uhrinsa – raaka väkivalta jatkui raiskauksen videoinnilla

Syyttäjä: Todennäköistä, että lähtee pakoon

Oikeus määräsi, että Louhivuori on pidettävä vangittuna. Syyttäjän mukaan muuten on todennäköistä, että hän lähtee pakoon ja jatkaa rikollista toimintaa. Louhivuorella on pitkä rikoshistoria ja hänet on tuomittu muun muassa useista vangin karkaamisista.