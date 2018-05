Riikka joutui kammottavan nettikiusaamisen kohteeksi – tällaista tekstiä hän näki, kohtasi yhden kirjoittajista käräjillä

–Rikosilmoituksen teko auttoi, vaikka senkin jälkeen hän osallistui minua koskevaan kirjoitteluun reagoimalla muiden teksteihin. Nyt oikeudenkäynnin jälkeen on ollut hiljaista, Riikka kertoo MTV Uutisille.

Ryhmä, joka paisui hallitsemattomaksi

Huomio toi "paskaa niskaan"



2016 vuoden loppupuolella Riikkasta tuli yksi naisille suunnatun keskusteluryhmän ylläpitäjistä. Ryhmä kasvoi "hullua tahtia", jäseniä on yli 100 000 ja jäsenpyyntöjä on valtavat määrät.

– Samalla saan paljon huomiota itse, kun ryhmä on noin valtava. Ylläpitäjät saavat paljon paskaa niskaan muutenkin, kun huonosti käyttäytyviä ihmisiä joudutaan poistamaan.

Voittaja heittää ilkeintä läppää



– Moni kiusaaja on itselleni täysin ventovieras, ei edes mukana ryhmissäni. Minua haukkuvat niin nuoret kuin aikuisetkin. Ajattelen, että heillä täytyy olla omat asiat todella huonosti. Jos asiat on hyvin ja on onnellinen, ei voi olla tarvetta painaa jotain toista alas tai purkaa oloaan haukkumalla, Riikka miettii.