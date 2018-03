Video: Mies nousee epäillyn huumekuriirin autoon – rikollisliigan epäillään junailleen Suomeen amfetamiinia miljoonien edestä

Ryhmän toiminta paljastui syksyllä Helsingissä. Poliisi on julkaissut videon paljastumista edeltäneistä tapahtumista. Voit katsoa sen artikkelin yläpuolelta.

Poliisin mukaan myöhemmin on käynyt ilmi, että huumeliiga on tuonut maahan amfetamiinia arviolta noin 2 800 000 euron edestä. Lisäksi maahan on poliisin mukaan tuotu myös tuhansia ekstaasitabletteja ja pienempiä määriä kokaiinia.