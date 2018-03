Rikosoikeuden professori Sillanpään myöntämistä huumemääristä: ”Mahdollisesti vankeustuomio”

Sillanpää on myöntänyt poliisille hankkineensa omaan käyttöönsä ja juhlissa tarjottavaksi metamfetamiinia 1-10 gramman erissä vuosina 2014-2017. Yhteensä huumetta on myönnetty hankitun 110 grammaa.



– Noilla määrillä mahdollisesti vankeustuomio, mutta toki ehdollista, rangaistusseuraamusta arvioi Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Jutun esitutkinta on kesken, eikä poliisi ole kertonut näkemystään huumemääristä. MTV:n tietojen mukaan Sillanpäätä kuitenkin epäillään perusmuotoisesta huumausainerikoksesta, ei törkeästä teosta, jonka rangaistusmaksimi olisi jopa kymmenen vuotta.



– Kokonaismäärä on aika suuri, yli sata grammaa. Silläkin on rangaistusta mitattaessa merkitystä, vaikka yksittäiset kerrat eri rikoksina menevätkin. Yhteen erään (1-10 grammaa) kohdistuva hallussapito on yksi rikos, ja kun uusi erä hankitaan, se on uutta rikosta.

– Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksi 10 gramman hallussapito johtaa vielä ankaraan sakkorangaistukseen. Nyt on ratkaisevaa se, mikä merkitys annetaan sille, että tämän määräisiä hallussapitoja näyttää olevan aika lukuisasti. Toisin sanoen kysymys on siitä, johtaako tekojen enemmyys siihen, että rangaistus määrätään vankeusasteikolta.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Vankilatuomiokin mahdollinen mutta epätodennäköinen

Koska yksittäisiä huumausainerikoksia on niin useita, lopullinen tuomio voisi periaatteessa ylittää jopa rangaistusmaksimin. Tuolloin lopputuloksena voisi olla yli kahden vuoden vankilatuomio.

– Kyllä noilla määrillä se periaatteessa on mahdollinen, mutta ei yleisen oikeuskäytännön valossa ollenkaan todennäköinen. Rangaistuksen arvioinnissa tosiaankin otetaan huomioon kolme seikkaa: miten vahvaa on aine, miten paljon on pidetty kerralla hallussa, mikä on yhteismäärä. Siitä muodostuu lopullinen rangaistus, otetaan huomioon kaikkien seikkojen yhteisvaikutukset.



Tolvanen pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että Sillanpään yksittäisestä huumausainerikoksesta aikanaan saama tuomio olisi rangaistusasteikon maksimitasolla.

– Noita määriä jos katsoo, niin kyllä se enintään kuukausissa liikkuu pikemminkin kuin vuosissa. Hallussapidosta omaa käyttöä varten aika lievästi joutuu kärsimään.

Ei rikoksen uusimista

Tolvanen korostaa, että arvio perustuu ainoastaan oikeuskäytäntöön ja siihen, mitä on julkisuudessa kerrottu Sillanpään myöntämistä määristä. Päätöksen asiassa tekee aikanaan tuomioistuin.



Rangaistuksen mittaamisen kannalta kyse on Tolvasen mukaan erittäin hankalasta tapauksesta, kun Sillanpään myöntämiä huumausainerikoksia on niin monia. Metamfetamiini on Suomen oikeuskäytännössä melko uusi huume, jota on kuitenkin pidetty amfetamiinia vaarallisempana.

Sen sijaan Sillanpään aikaisemmalla huumetuomiolla ei välttämättä ole vaikutusta rangaistukseen, sillä kyse on samasta aineesta ja teko on ilmeisesti osa nyt tutkinnassa olevaa kokonaisuutta.

– Ei ole kysymys rikoksen uusijasta, Tolvanen katsoo.