Rikospaikka: Brittipoliisi etsi Suomessa jalkapallovalmentaja Michael "Kit" Carsonin epäillyn hyväksikäytön uhreja

Mahdollisia asianomistajia kuultiin elokuun aikana ainakin Turussa, Raumalla ja Uudessakaupungissa. He olivat epäiltynä tekoaikana vuosina 2012-2013 iältään 14-16 -vuotiaita suomalaispoikia.

Carson oli runsas vuosi sitten pidätettynä Englannissa. Häntä vastaan on määrä alkaa siellä oikeuskäsittely toukokuun 15.päivä. Asianomistajia on yksitoista. Brittipoliisista vahvistetaan MTV:lle, että yksi tähän oikeuskäsittelyyn liittyvistä Carsonin uhreista on suomalainen.