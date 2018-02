Rikospaikka tänään: Haksahditko nigerialaiskirjeeseen? Suomalaisetkin voivat hakea korvauksia Yhdysvaltain oikeusministeriöltä

Uhrit menettäneet suuria summia Suomessakin

Korvausta on haettava 12.2.2018 mennessä eli aikaa on vielä runsaat puolitoista viikkoa. Hakemista varten on oltava dokumentti tehdystä siirrosta. Jos kuittia ei ole mahdollisesti tehdyssä poliisitutkinnassa, sitä voi pyytää suoraan Western Unionilta.

Verkkorikolliset suosineet Western Unionia

Ulkomaisten verkkorikollisten perinteisesti suosima maksutapa on ollut Western Union, jonka avulla rahaa on pystynyt lähettämään vastaanottajasta juuri mitään tietämättä.

Poliisi on jo aiemmin kehottanut suureen varovaisuuteen erityisesti silloin, jos joku on pyytänyt lähettämään rahaa Western Unionin kautta. Syy on ollut se, että Western Union –siirrossa rahoja nostaneen ei ole tarvinnut todistaa henkilöllisyyttään. Näin olleen huijareiden jäljittäminen on ollut käytännössä mahdotonta.