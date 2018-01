Ruotsin poliisi kamppailee ongelmalähiöissä rehottavan jengirikollisuuden kanssa – KRP: Suomessakin "levottomuuden aineksia"

Ruotsin poliisin mukaan tällaisia alueita on jopa yli 60. Yli kolmasosa on luokiteltu ”erityisen ongelmallisiksi".

Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden määrä on KRP:n arvion mukaan kasvanut huimasti myös Suomessa , rikollisuuden keskittyminen tietyille asuma-alueille on toistaiseksi onnistuttu estämään.

"Levottomuuden aineksia on"



– Esimerkiksi köyhyystaskuja on, mutta ne ovat hirveän pienillä alueilla, yksittäisissä taloissa tai rapuissa. Ruotsissa taas on valtavia lähiöitä, jotka ovat kokonaan jengien vallassa, hän sanoo.

– Alueellisen tasapainon ylläpito on tärkeää. Että eletään enemmän yhdessä, eikä gettouteta näitä ihmisiä. Tietysti ihmisillä on taipumusta hakeutua yhteen paikkaan, ja esimerkiksi irakilaiset tykkäävät olla irakilaisten keskuudessa. Monessa tapauksessa siitä on paljon hyötyäkin. Integrointi on kuitenkin tärkeää, ettei gettoutumista tapahdu, Hietaniemi sanoo.