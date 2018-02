Ruotsissa jengit rähisevät nyt kaduilla, Suomessa rikollisuutta salaillaan – KRP: Sairaaloissa hoidetaan puukotusvammoja, mutta uhrit eivät puhu

Rikollisten yhteenotot, räjähdykset ja ampumiset ovat lisääntyneet Ruotsissa lyhyen ajan sisällä. Tavallisesti väkivaltaisuudet ovat rikollisjengien välisiä ja tapahtuvat lähiöissä. Paikallinen poliisi on arvioinut, että esimerkiksi Malmön alueella on tällä hetkellä noin 200 jengiläistä, jotka tekevät suurimman osan kaupungin rikoksista.

– Tämänhetkinen tilanne (Ruotsissa), miksi jengit käyttäytyvät tällä tavalla ja miksi väkivalta on melko avointa liittyy siihen, että on jengeillä on valtataistelua ja reviirikiistaa. Halutaan näyttää voimaa ja kertoa, kuka käy huume- ja asekauppaa missäkin.