Sankarillisesti toiminut turisti kertoi poliisille, miten kohtasi Turun puukottajan silmästä silmään: Näytti siltä kuin hänellä olisi ollut ”missio”

Turun puukkoiskun toinen uhri oli ruotsalaismies Hassan Zubier, joka ensiapukoulutuksen saaneena meni auttamaan ensimmäistä uhria. Puukottaja kävi sen jälkeen hänen ja hänen vaimonsa kimppuun.

Mies oli tullut Ruotsista perheensä kanssa autolla tarkoituksena matkustaa samana iltana laivalla takaisin Suomesta Ruotsiin. Matkaseurueeseen kuului avopuolisoiden lisäksi perheen puolivuotias vauva, lisäksi avopuolison äiti oli matkalla mukana. He olivat viettäneet iltapäivää Turun keskustassa ja päätyneet vielä Kauppatorin laidalle, kun he ohittivat kaksi Jehovan todistajaa.

Puukottaja tuli Hassan Zubierin kimppuunsa uudelleen, jolloin hän sai iskun niskaansa. Hän kuitenkin pääsi vielä auttamaan puolisoaan, jonka kimppuun puukottaja kävi seuraavaksi



– Me kävelemme 10-20 metriä eteenpäin poispäin tytöistä ja silloin kuulemme kirkaisun. Minä näin toisen tytöistä juoksevan pois. Hän kaatuu ja kirkuu paniikissa, nousee ylös ja katsoo taakseen. Minä näen, että eräs mies on sen toisen tytön päällä ja puukottaa, Zubier kertoi poliisille tekoa seuranneena päivänä järjestetyssä kuulustelutilanteessa.



"On kaaos, ihmiset kirkuvat"

Ensiapukoulutuksen saanut mies meni kaulaan puukotetun uhrin luo, jonka jälkeen puukottaja tuli hänen kimppuunsa.



– Minä en nähnyt, mitä hän teki sinä aikana, kun hän oli poissa. Hän yrittää käydä minun kimppuuni. On kaaos. Ihmiset kirkuvat. Poika tulee minua kohti edestäpäin. Minä potkaisen häntä ja hän katoaa taas. Minä yritän pelastaa tytön hengen.



Puukottaja tuli hänen kimppuunsa uudelleen, jolloin hän sai iskun niskaansa. Hän kuitenkin pääsi vielä auttamaan puolisoaan, jonka kimppuun puukottaja kävi seuraavaksi.



"Look at me! Come here!"



Zubier täsmensi vielä kertomustaan syyskuussa järjestetyssä kuulustelussa.

– [Puolison nimi] oli kaatuneena maassa ja mies oli menossa uudelleen hänen kimppuunsa. Samaan aikaan nousin itse ylös. Noustessani tunsin, että vasen puoli vartalostani on puutunut ja tunsin pulssimaisia sähköiskuja kehoni läpi. Huomasin, että vasen jalkani ei kävellessä totellut. En muista kuinka pitkän matkaa pääsin eteenpäin mutta huusin koko ajan miehelle ”Look at me!” ja ”Come here!”.



– Hän oli [puolison nimi] vieressä ja piteli puukkoa ylhäällä. Asento oli samanlainen kuin aikaisemmin [ensimmäisen uhrin nimi] luona. Huusin kaikin voimineni. Hän pysäytti iskun [puolison nimi] kohtaan kesken, käänsi katseensa ja käveli kohti minua.



"Ajattelin kuolevani"



– En muista etäisyyttä välissämme mutta hän nosti veitsen ylös. Yritin väistää mutta vasen käteni ei totellut. Hän iski minua ja ajattelin kuolevani. Hän tähtäsi iskun kohti keskelle rintaani mutta onnistuin kääntämään kehoani ja sain kaksi iskua vasempaan hartiaani. Sitten hän pakeni.



Hän huusi vielä avopuolisonsa äidille, että pakenisi lastenvaunujen kanssa kauemmaksi. Hän huusi puolisolleen, joka sanoi olevansa kunnossa. Sen sijaan tyttö, jota hän oli yrittänyt auttaa, vaikutti kuolleelta. Hän meni vielä kerran apuun, jolloin tunsi jälleen iskun vasemmassa kyljessään. Sen jälkeen puukottaja juoksi pois.



Paikalle tuli nainen, joka oli elvytystaitoinen. Hän yritti vielä auttaa tyttöä.



– Kosketin [tytön nimi] poskea ja kuiskasin olevani pahoillani, etten pystynyt pelastamaan häntä.



Hän sai yhteensä neljä puukoniskua: yhden niskaan, kaksi vasempaan olkapäähän ja yhden vasempaan kylkeensä.



Mies sai puukotuksessa itse niin pahat vammat, että on loppuikänsä pyörätuolissa. Hän vaatii oikeudenkäynnissä pysyvästä haitasta korvaukseksi 100 000 euroa.



Hänen toiminnastaan on kerrottu paljon myös kansainvälisessä mediassa.