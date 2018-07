Sarjakuristaja kuristettuaan naista sukkahousuilla: "Ei perkele, taas on yksi kuollut"

Penttilää syytetään Helsingin käräjäoikeudessa 52-vuotiaan naisen murhasta Helsingissä tämän asunnossa. Penttilä itse on myöntänyt tapahtuneen tappona, mutta kiistänyt murhan. Penttilä kiistää, että tekoon olisi liittynyt mitään seksuaalista motiivia.

Alibi-lehti asunnolla huolestutti: "No sieltähän meikäläinen kans löytyy"

– Ja sitten mulle tuli siinä mieleen, että onkohan voinu vuosikaupalla lukea, tai viime vuosina juttuja, että no sieltähän meikäläinen kans löytyy aivan saletilla.

Google-haut salattu



Esitutkintapöytäkirjassa on käsitelty myös Penttilän Google-hakuja, mutta niiden sisältö on salattu. Pöytäkirjasta kuitenkin selviää, että Penttilä on hermostunut siitä, että raportit laite- ja tilietsinnöistä kerrotaan liitettävän esitutkinta-aineistoon.