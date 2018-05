Sarjakuristaja myönsi poliisille surmanneensa naisen huhtikuussa Helsingissä

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että Penttilä meni varhain iltapäivällä 13. huhtikuuta asuntoon, jossa henkirikoksen epäillään tapahtuneen pian tämän jälkeen, kertoi rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista tänään.

Poliisi on pyytänyt yhteydenottoja naisilta, jotka ovat olleet Penttilän kanssa tekemisissä. Yhteydenottoja on poliisin mukaan tullut muutamia, mutta ainakaan toistaiseksi uusia rikosepäilyjä ei ole tullut ilmi.

– Fakta on, että hän on ollut pidempään vapaana ja on meidän tutkinnan mukaan ollut yhteydessä muihinkin henkilöihin. Sen takia halutaan kartoittaa, onko kenelläkään tällaisia vastaavanlaisia kokemuksia. Totta kai meidän täytyy selvittää, onko jotain muuta tapahtunut, Koski sanoi aiemmin STT:lle.